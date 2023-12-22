Экс-супруга Остапчука поделилась интересной информацией о разводе с шоуменом.

Украинский ведущий Владимир Остапчук снова оказался в центре внимания - его вторая бывшая жена нотариус Кристина поделилась, что еще не сменила фамилию.

На своей странице в Instagram она отметила, что обязательно сменит фамилию - вернет девичью (Горняк), или, может, позже будет жить под фамилией нового любимого мужчины. "...сейчас у меня это потянет столько изменений в бумагах, что пока не буду этим заниматься. Мне ок, я же была замужем, поэтому это ок. Моя мама была на фамилии моего папы до нового брака", - поделилась Кристина Остапчук.

Видео дня

Интересная информация о разводе Остапчука - сегодня это стоит прочитать

Владимир Остапчук и Кристина развелись 4 октября 2022 года. Экс-супруга шоумена в начале октября этого года поделилась, что отпраздновала первую годовщину со дня развода. Экс-жена рассказывала, что Остапчук ей изменял. Пара до сих пор не может разделить собственность.

Напомним, ведущий второй раз женился осенью 2020 года. Сейчас он снова в браке, его новая избранница - Екатерина Полтавская. Девушка на 16 лет моложе, чем Остапчук.

Вас также могут заинтересовать новости: