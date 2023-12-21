Это произошло в феврале этого года.

Телеведущий Владимир Остапчук подтвердил, что женился на своей возлюбленной Екатерине Полтавской, которая младше его на 16 лет.

Так, в интервью шоумену Анатолию Анатоличу Остапчук сказал, что лучшим днем в 2023 году для него было 22 февраля.

"Это был морозный день. Это была хорошая погода. Я точно помню, это 22.02.2023 года. Это личное, но это был лучший день 2023 года. Это связано с моей любимой. Что-то случилось приятное… Но я не буду говорить", - сказал Остапчук.

Видео дня

Несмотря на то, что Остапчук не стал раскрывать подробности этого дня, и так понятно, что речь идет о свадьбе. В конце февраля влюбленные запостили фото с ЗАГСа.

В тот день Екатерина сфотографировала документ-сервис с вывеской "Готово" и написала: "22.02.2023. Finally".

Кроме того, недавно Полтавская рассказала, как изменилась за последний год. Она сказала, что Остапчук сильно ее изменил. Более того, она называет его своим мужем, хотя официально не подтверждала замужество.

Напомним, Владимир Остапчук уже дважды был женат. Первой его супругой была Елена Войченко, с которой он воспитывает двоих детей - Эмилию и Эвана. Сейчас они вместе с мамой живут в Канаде.

Второй женой Владимира была нотариус Кристина Горняк. Они до сих пор не могут поделить имущество. Кроме того, Горняк сказала, что Остапчук ей изменял.

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