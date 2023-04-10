Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал фото с родителями, закрыв их лица на снимке при помощи эмодзи. В подписи он с юмором указал: "Мама сказала не позорить ее в интернете".
В то же время юная журналистка Екатерина Полтавская, которой приписывают роман с ведущим, в своем Instagram-блоге сообщила, что приезжали родители возлюбленного, к чему она готовилась: убиралась, готовила еду, старалась не использовать в разговоре нецензурную лексику.
Девушка также добавила, что нервничала перед знакомством с семьей своего бойфренда, однако, как она думает, - "проверку прошла".
"Вчера приезжали его родители, поэтому я убирала, готовила борщ, не материлась… Так такой стресс был - кормить их своим борщом. Я к экзаменам готовилась меньше", - сообщила в блоге Катя Полтавская.
Личная жизнь Владимира Остапчука
В 2022 году телеведущий развелся со своей второй женой Кристиной Горняк. Причину развода пара не сообщила, однако практически сразу стало известно, что у шоумена появилась другая девушка.
Отметим, что от первого брака с Еленой Войченко у Вовы есть сын и дочь. Сейчас они живут за границей.
Ранее УНИАН писал, что шоумен Остапчук побывал в доме, который строил с экс-женой.