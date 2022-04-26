Недавно об этих планах рассказал ее муж Юрий Горбунов.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая прокомментировала заявление Юрия Горбунова о том, что пара планирует усыновить малыша после окончания войны.

Свою позицию Катя высказала в интервью изданию "NV".

Осадчая рассказала, что они с мужем уже обсуждали этот вопрос, ведь из-за войны в Украине очень много детей остались сиротами. Однако более основательно решили вернуться к этой теме после окончания войны в стране.

"Я за то, чтобы перед усыновлением родители сами себя проверили на стойкость, эмоциональный и моральный аспект. Поэтому мы с Юрой решили вернуться к этой теме впоследствии, а пока читать, узнавать об усыновлении. Я в ближайшее время планирую начать делиться информацией, которую буду находить, чтобы эта процедура в стране была по настоящему зову сердца. Чтобы люди были ответственными и не возвращали детей в детские дома", - поделилась телеведущая.

Екатерина подчеркнула, что для нее процедура усыновления является даже более ответственным шагом, чем рождение ребенка.

Отметим, Екатерина и Юрий воспитывают двоих общих детей. Сыну Ивану сейчас пять лет, а младший Даниил родился летом 2021 года. Также у Екатерины есть взрослый сын Илья Полищук от первого брака.

Напомним, ранее Горбунов намекнул, что они с Осадчей могут усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

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