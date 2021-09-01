Ведущие попрощались с летом подборками семейных снимков.

Звездная пара украинских ведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая попрощались с летом трогательными семейными фото.

Снимки они опубликовали на своих страницах в Instagram.

"Лето, спасибо тебе за все! Ты было замечательное! До встречи в следующем году!" – подписал шоумен подборку фото.

На одном из снимков он держит в руках новорожденного сына, а на другом – его целует Осадчая.

"Спасибо, лето! Это были невероятные месяцы ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком", – отметила ведущая в подписи к своей подборке фото.

"Девочку заказываем всей страной вам", "Сколько трепета и любви в глазах", "Счастливая семья", "Очаровательные", "Нежность", "Какие вы милые", – отреагировали подписчики в комментариях.

Как известно, 19 августа Осадчая родила Горбунову сына. Малыш – их второй общий ребенок.

У ведущей еще есть сын от первого брака, его зовут Илья. В прошлом году парню исполнилось 18 лет.

Автор: Катерина Шварц