Знакомые пары говорят, что девушка устала от певца.

У известного американского певца Джастина Бибера проблемы в браке. Ходят слухи, что в отношениях исполнителя и его жены Хейли сейчас сложный период.

Как пишет издание In Touch Weekly, пара находится даже на грани развода, а все совместные фото, что они публикуют в сети - это лишь попытка скрыть реальность. Хейли якобы достигла пика в отношениях с Джастином.

"Джастин стал навязчивым и очень полагается на свою жену в отношении своего эмоционального и психологического благополучия. Бывают моменты, когда Хейли просто хочет завершить все, чтобы снова стать независимой. Они постоянно ссорятся из-за старой любви, плохого поведения в прошлом или из-за того, когда стоит заводить детей", - сообщают знакомые пары.

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Друзья также добавляют, что после совместных взлетов и падений Хейли и Джастина, они до сих пор не могут поверить, что пара так долго держится вместе.

Что известно об отношениях Джастина и Хейли

Джастин и Хейли поженились в сентябре 2018 года. Через некоторое время девушка начала говорить, что брак - это очень сложно и нужно много усилий, чтобы сохранить отношения в паре.

В 2022 году у них возникли серьезные проблемы со здоровьем: у Хейли случился мини-инсульт, а у Джастина диагностировали синдром Рамзи Ханта. Тогда, по слухам, певец хотел поддержки от жены, однако она должна была заботиться и о своем здоровье.

Поговаривают, что Хейли повзрослела и ей уже неинтересно "нянчиться" с мужчиной, которого обвиняли не раз в неверности и скандальном поведении. Интересно, что сами Хейли и Джастин не комментируют кризис в своих отношениях.

Напомним, недавно стало известно, что певец Джастин Тимберлейк на грани развода с женой Джессикой Билл через откровение Бритни Спирс.

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