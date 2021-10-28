Монатик вместе с женой и своей командой прилетел в ОАЭ.

Украинский мультиартист Дима Монатик прилетел на гастроли в Абу-Даби. Артист решил соединить приятное с полезным и перед концертом искупался со своей женой Ириной и командой в море.

"Все ритмоловы в сборе. Ну, почти...", - подписал фото Дима.

Также он показал снимок, который сделал тайно в то время, как его жена Ирина плавала в море и лаконично подписал его: "Одета в море".

"Какие все красивые, солнечные", "Невероятные", "Кайф", "Какая небесная вода", "Лучшие", "Класс, яркое фото", "Как же это круто", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик посетил день рождение опальной певицы Светланы Лободы. Празднование прошло в ОАЭ на побережье моря.

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Автор: Диана Могилевич