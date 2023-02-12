Виктория Варлей рассказала о его реальном финансовом положении.

Создатели шоу "Холостяк" показывают зрителям красивую сказку о принце на белом коне и "золушке", которая покорила его сердце. Из года в год они выбирают на место главных героев красивых и состоятельных мужчин, неоднократно намекая на то, что они чуть ли не миллионеры.

Однако, на самом деле, все совсем не так. Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Виктория Варлей рассказала о финансовом положении Алекса Топольского. Несмотря на то, что сам он постоянно говорит о своем успешном бизнесе в Майами и сумасшедших заработках, квартиры там у него нет.

"На самом деле у него нет жилья в Майами, чтобы быть здесь. Найти жилье в Майами сложно, очень дорого. У меня, слава Богу, есть муж, который оплачивает квартиру. Алекс - не миллиардер, и даже не миллионер. Но он пытается", - сказала Варлей в интервью Алине Доротюк.

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Однако она уверена, что если "холостяк" уже год живет на Бали - значит, деньги у него есть:

"Я ему в кошелек не заглядывала. Ну, если человек уже на протяжение года живет на Бали, то значит деньги он зарабатывает. Человек старается".

Бизнес Алекса Топольского

Он неоднократно говорил о том, что у него успешный бизнес в Майами, связанный с недвижимостью и виртуальными ассистентами. Однако, как говорят многие участницы проекта, на самом деле, это не так.

Например, Марина Голд сказала, что у Алекса нет ни бизнеса, ни денег. Другая участница и вовсе сказала, что он обычный риэлтор.

Позже Алекс высказался по этому поводу. Он заявил, что у него есть крупный бизнес, где годовой оборот составляет 4 миллиона долларов.

"Это обычный, стабильный бизнес. Риэлтором никогда не был. Откуда эта информация – не знаю", - сказал Алекс Топольский.

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