Известная американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимками с прогулки.
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«Согласовано с моим (малышом)», – подписала она снимки.
На фото модель позирует в полный рост в очках, бежевой блузке с глубоким декольте и широких светлых брюках.
Поклонники модели отреагировали на снимки комплиментами, похвалив ее за идеальную фигуру после родов: «Ваша красота неотразима», «Захватывающая», «Ты вообще рожала. Эмили?». Как известно, Эмили Ратаковски в начале марта стала мамой.
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