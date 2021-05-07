Поклонники модели в восторге.

Известная американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимками с прогулки.

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«Согласовано с моим (малышом)», – подписала она снимки.

На фото модель позирует в полный рост в очках, бежевой блузке с глубоким декольте и широких светлых брюках.

Поклонники модели отреагировали на снимки комплиментами, похвалив ее за идеальную фигуру после родов: «Ваша красота неотразима», «Захватывающая», «Ты вообще рожала. Эмили?». Как известно, Эмили Ратаковски в начале марта стала мамой.

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Автор: Катерина Шварц