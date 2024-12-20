Семья очень весело проводит время.

Украинская певица Оля Полякова, которая известна своей энергичностью и любовью к яркому отдыху, устроила зимние каникулы в живописном Буковеле. Вместе со своими дочерьми, 19-летней Марией и 13-летней Алисой, певица наслаждается горными пейзажами и активно проводит время на лыжах.

19 декабря Полякова поделилась видео в Instagram Stories, где они с дочерьми поднимаются на горнолыжном подъемнике. Все трое одеты в стильные лыжные костюмы и маски, готовые к покорению заснеженных склонов.

"Так, ну что, всем привет, мы в Буковеле. Снег есть, люди есть, ТЦК, говорят, тоже есть", - рассказала певица.

Видео дня

Пока что певица не раскрыла, присоединился ли к ним на отдыхе ее муж, бизнесмен Вадим Буряковский.

Судя по радостному настроению Оли и ее дочерей, они прекрасно проводят время вместе.

Кто такая Оля Полякова

Оля Полякова - одна из самых популярных украинских певиц, известная своим ярким образом, сильным вокалом и зажигательными хитами. Она начала свою карьеру еще в 90-х годах, но настоящую популярность получила в 2010-х, благодаря таким песням, как "Шлепки", "Люли", "Королева Ночи" и другим.

Напомним, Оля Полякова рассекретила самый желанный подарок для Тины Кароль.

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