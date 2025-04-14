Оля Полякова назвала певицу, чей плакат висит в ее квартире до сих пор

Она была фанаткой этой артистки.

Украинская певица Оля Полякова призналась, что в юности очень любила творчество Ирины Билык. У нее даже был плакат с автографом знаменитости, который до сих пор висит в ее квартире.

В программе "Музрум" Полякова назвала Билык "символом поколения 90-х".

"Мне было 13 лет. И я была ее фанаткой", – призналась Полякова.

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Она добавила, что как-то простояла в очереди пять часов, чтобы получить автограф Билык.

"Ира Билык собирала стадионы. Она была, как Земфира в России. Она была символом моего тинейджерского поколения", – рассказала артистка.

Кроме того, Полякова призналась, что была счастлива получить автограф от своей коллеги и добавила, что он до сих пор висит в ее старой квартире.

"Я всегда ей это рассказываю. Она всегда мне говорит: "Оля, ты уже не очень молодая женщина, перестань рассказывать эту фигню", - добавила Ольга.

Напомним, ранее известная украинская учительница по вокалу назвала певицу, которая ей не нравится больше всего. Елена Украинец высказалась о творчестве Klavdia Petrivna.

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