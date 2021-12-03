Также певец рассказал о рукоприкладстве, происходившем в его семье.

Певец Макс Барских стал главным героем зимнего номера Marie Claire Украина, посвященного теме домашнего насилия. Звезда шокировал новым имиджем.

Во время разговора артиста с главным редактором Marie Claire в рамках спецпроекта "Не молчи" он поделился собственной жизненной историей о рукоприкладстве и почему оно происходило в его семье.

Читайте также"Я хотел": Макс Барских сделал неожиданное признание о детях"Это происходило по разным причинам: плохие оценки в школе, беспорядок в моей комнате. Особого повода не требовалось. И на тот момент мне это не казалось чем-то странным, непривычным. При схожих обстоятельствах росло много моих сверстниц", - поделился Барских.

"Ненормально, когда в современном мире апеллируют словами "бьет или обижает – значит, любит, потому что просто любовь бывает разной."Это ненормально. Это не о любви. Это о насилии физическом или психологическом", - откровенно рассказывает исполнитель.

На вопрос, удалось ли отпустить детские обиды, певец отвечает уверенно "да". По его словам, он любит родителей и не держит на них зла.

Справка. Настоящее имя Макса Барских (род. 1990 года) – Николай Бортник. Он окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства. Путь на сцене начался после его участия и проекте "Фабрика звезд". Самые известные хиты - "Туманы", "По секрету".

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Автор: Ольга Робейко