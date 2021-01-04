Оливия Калпо предстала в откровенном образе.

Популярная модель Оливия Калпо опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала в откровенном образе.

Читайте такжеПолуголая модель повалялась в конфетти на пикантном видео

На снимке звезда прогуливается по городу в костюме от Chanel. Девушка подобрала розовую мини-юбку и топик. При этом она не надела бюстгальтер. В результате у нее выпала грудь из топика.

Кроме того, Калпо дополнила такой образ босоножками на невысоком квадратном каблуке и маленькой сумочкой в тон "луку".

Кто такая Оливия Калпо:

Оливия родилась 8 мая 1992 года в Кранстоне

18 сентября 2011 года Калпо победила в конкурсе Мисс Род-Айленд США 2012

3 июня 2012 года Оливия представляла штат Род-Айленд на конкурсе Мисс США 2012 в Лас-Вегасе, Невада, и в итоге победила

Оливия Калпо выиграла титул Мисс Вселенная 2012

Имя Оливии - победительницы Мисс США 2012, которая представляла штат Род-Айленд, и Мисс Вселенная 2012 было увековечено на одной из улиц Кранстона. Городской совет одобрил резолюцию, назвав именем победительницы конкурса красоты часть Альберт-авеню «Путь Оливии Калпо»

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич