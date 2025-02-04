Танцовщица откровенно рассказала о своем состоянии.

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева пожаловалась на проблемы со здоровьем.

По словам женщины, она редко показывает негатив, который происходит в ее жизни. Однако на днях решила признаться подписчикам, что из-за постоянной усталости и стресса чувствует себя плохо.

"Как бы позитивно я ни вела свою страницу, но за кадром я всегда оставляю весь негатив: спортивные травмы, постоянное недосыпание, стресс, переутомление и большие физические нагрузки. Все это имеет накопительный эффект и в самый неподходящий момент бьет по общему состоянию! Поэтому немного вам откровенно о себе: последние месяцы у меня панические атаки, ночью задыхаюсь, колени крутит и общее состояние организма и иммунитета, из-за стресса и усталости, имеют низкие показатели", - написала Илона в своем Instagram.

Видео дня

Гвоздева также добавила, что пытается делать все необходимое для того, чтобы улучшить свое состояние. Об этом она написала так:

"Я не расстраиваюсь, а стараюсь реагировать на сигналы своего тела. Именно это стало причиной моей поездки в Трускавец".

Напомним, ранее известная украинская актриса Дарья Петрожицкая рассказала о непростом периоде в жизни. По ее словам, из-за большого количества работы организм истощился и дал сбой.

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