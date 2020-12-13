Актриса вновь стала бабушкой.

Украинская актриса Ольга Сумская в апреле стала бабушкой во второй раз.

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В программе "Светская жизнь" она семейство не может нарадоваться рождению мальчика. Так, ее дочь Антонина Паперная родила от своего возлюбленного Владимира сына Даниила.

"Ты смотришь на этого ангела и думаешь "наконец-то, Господь подарил мальчика". Все сложилось, как хотелось. Мальчик похож на них обоих. И Евочка, и Даниил похожи на своих родителей, тем более, что Тоня и Владимир сами похожи", - сказала Сумская.

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Автор: УНИАН