По его словам, многие родные из-за российского вторжения не смогли быть на праздновании.

Украинский певец Александр Кривошапко, который на днях в третий раз женился, рассказал о своей свадьбе. Артист, уехавший за границу, отпраздновал заключение брака в США, пока в Украине продолжается война.

В своем Instagram он отметил, что даже находясь за океаном, полномасштабное вторжение россиян повлияло на него. Дело в том, что многие приглашенные гости на их с избранницей Кристиной свадьбу просто не смогли приехать, что не могло не огорчить пару. В то же время он добавил, что у них был такой праздник, о котором они давно мечтали.

"3 января 2025 года родилась наша семья. Несмотря на эмиграцию, мы смогли сделать праздник, который хотели. Очень больно, что война разбросала мою семью по всему земному шару, и я не увидел всех своих родных на свадьбе. Но были те, кто вместе с нами строит нашу новую жизнь в этой удивительной и непростой стране! У нас с тобой впереди много вещей и забот, но этот день мы запомним с тобой навсегда. Отныне это наш день", - написал исполнитель.

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Также Александр поделился, как начиналась их с Кристиной история любви. По его словам, первые чувства между ними возникли еще с первого взгляда. Девушка стала для певца и другом, и любимой, и даже врачом.

"С первой секунды мы с тобой все поняли... Лишь единицы знают, насколько удивительна наша история, сколько в ней магии и любви друг к другу. Мы были в невероятном путешествии, и я до сих пор до конца не осознаю темп, который мы задали. Ты моя любовь, мой друг, мой врач. А теперь ты - моя жена", - поделился артист.

Отметим, что пара до бракосочетания находилась в отношениях примерно год. Для 32-летнего Кривошапка это уже третий брак. Впервые он женился в 19 лет на танцовщице Татьяне Денисовой, которая поддержала путинский режим и уехала в РФ. Но брак продлился недолго, и уже через год они развелись. Позже у него был роман с моделью и актрисой Мариной Кински, которая родила артисту дочь Алису. А второй женой исполнителя стала косметолог Мария. Пара поженилась в 2022 году, но уже через год объявила о разводе.

Напомним, ранее Илона Гвоздева заговорила о кризисах в браке с мужем. Танцовщица рассказала, как они с избранником пытались уберечь отношения.

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