При этом скандальный путинист заявил, что говорит это от имени "здоровых украинцев".

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который "отличился" публичной поддержкой Путина и кровавой войны, которую он развязал в Украине, поздравил диктатора с юбилеем. К тому же он заявил, что это якобы поздравления от "всех здравых украинцев".

Поздравление появилось в его Telegram-канале.

"От имени всех здравых украинцев (у них сейчас забрали право говорить то, что они думают) поздравляю верховного главнокомандующего, великого императора Земель Русских, Владимира Владимировича Путина с юбилеем. Чего желает государю народ - долгих лет жизни, чтобы правил еще по меньшей мере 10-15 лет", - заявил Бардаш.

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По его словам, Путину надо успеть "сформулировать и внедрить на планете концепцию общественной безопасности". "Чтобы фашизм был не просто разбит, как когда-то наши деды постарались, а больше никогда появился на планете — это в ваших силах, господин президент. Постарайтесь, русские люди доверяют вам судьбу цивилизации", - подытожил путинист.

Юрий Бардаш и его позиция относительно войны

Продюсер Юрий Бардаш был основателем и продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Грибы, Нервы, Месяц, Wellboy и других. Он открыт поддержал агрессию РФ в Украине. Из-за этого с ним разорвал связи украинский музыкант Wellboy, а также саундпродюсер и режиссер клипов Евгений Триплов.

Незадолго до полномасштабного вторжения он с семьей уехал на отдых. 24 февраля встретил на Шри-Ланке. Потом отправился в Грузию, а оттуда – в Москву, где сейчас царит получить паспорт гражданина РФ.

Кстати, жена Юрия Бардаша ушла от него из-за его пророссийской позиции.

Напомним, Wellboy рассказал, как он работает без путиниста Бардаша и кто заменил ему продюсера.

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