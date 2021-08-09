Певица похвасталась очередным фото с отпуска.

Украинская певица Настя Каменских показала новый снимок с отдыха на яхте. Вместе со своим супругом Потапом, мамой, свекровью и подругой звезда развлекается и набирается сил.

Так, в этот раз Настя предстала в белых широких штанах и топе на запах горчичного цвета. При этом она подняла руки вверх и открыла рот, имитирую восторг.

"Я не умею расслабляться. Мне приходиться этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную середину", - подписала фото Каменских.

"Вино и смех - все, как надо", "Роскошная женщина", "На этом фото прекрасно все, а вы, Настенька, на правильном пути", "Красотка", "Шикарная", - пишут фолловеры.

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Автор: Диана Могилевич