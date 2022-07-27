Машу Ефросинину звали работать в Россию.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как в 2014 году получила предложение переехать в Россию от российского певца Николая Баскова.

В программе "Гроши" она призналась, что никогда не поддерживала дружеских отношений с российскими звездами, а в 2014 году у нее и вовсе "как отрезало". Но предложения переехать в страну-агрессор ей таки поступали. Правда, она точно не помнит, то ли ей сам Басков позвонил с таким предложением, то ли оно прозвучало через Филиппа Киркорова.

При этом Ефросинина отметила, что не запомнила, кто точно ей звонил, так как о бредовых предложениях сразу забывает.

"Это был 2014 год. Мне позвонили, чтобы поздравить с днем рождения и сказали, что мне срочно нужно перебираться в Россию. Ты русскоязычная, такая классная. Тогда мне сделали такое предложение еще несколько телеканалов. Я помню, что это было так: "Мария, представьте себе, каким ярким будет ваше появление на российском телевидении. Русскоговорящая, крымчанка, телеведущая. Мы вас спасаем", - сказала Ефросинина.

Телеведущая добавила, что тогда послала на три буквы всех, кто ей предлагал переехать в Россию.

Напомним, ранее Полякова и Ефросинина объяснили, почему не переходят на украинский язык.

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