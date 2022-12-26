Певец идет не той дорогой, отметила эксперт.

Российский певец Николай Басков избрал нелегкий путь, "варится в том соусе", который себе приготовил сам, и уже не может спастись.

Известная гадалка и эксперт Анжелика (мать ведущего шоу Anton S Live на YouTube) сделала расклад карт таро и отметила, что выпала 21-я карта, пишет dni.ru.

"…это конец, это последняя карта в аркане. Обратной дороги нет", - отметила она.

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По ее словам, артист не захотел нести тяжелую ношу и идет не той дорогой.

"…Он понимает, что не туда идет, но его... личное благополучие превалирует. Он много сделал для того, чтобы иметь то, что сейчас имеет", - добавила эксперт.

Кроме того, она ответила на вопрос, какое состояние Баскова сегодня.

"…Карта смерти… Он сейчас тот, кем не является. Все, во что он сейчас перетрансформировался, это все равно очень печально. То, что он проецирует на экране, это не совсем весело то, что в душе", - подчеркнула гадалка.

Николай Басков болен - что необходимо знать

Певец сильно поправился - его лицо стало округлым, и появился живот. В сети писали, что у Баскова есть серьезная болезнь.

Позже появилась информация, что артиста прооперировали. Потом сам певец на премии "Золотой граммофон" рассказал, что порвал сухожилие, перенес операцию и уже идет на поправку.

Стоит отметить, что Басков поддерживает путинскую войну против Украины. Певец даже пожертвовал на нужды оккупантов кругленькую сумму.

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