По словам звезды, подарок ее не впечатлил.

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, Новый год отпраздновал на корпоративе в ОАЭ.

Об этом сообщает StarHit.

Читайте такжеДобрынин показал новогодний подарок для КвитковойВ перерывах между песнями Верка Сердючка и ее команда поднимали бокалы с шампанским и рассказывали истории из жизни. Так, артистка вспомнила, как российский и израильский миллиардер Роман Абрамович подарил ей бутылку элитного шампанского.

"Как-то Абрамович после выступления нам прислал бутылку дорогущего шампанского. А у нас коллектив под сто человек. Ну мы разлили каждому по колпачку, чтоб всем досталось. И знаете – никакой разницы не почувствовали", – рассказала Сердючка.

Напомним, ранее стало известно, что Андрей Данилко купил эксклюзивный Rolls-Royce.

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