Певица растерялась и пару секунд не знала, что сказать.

Украинские артисты Андрей Данилко и Настя Каменских были звездными детективами на шоу "Маска". В финале шоу Настя предстала в соблазнительном красном мини-платье и лакированных ботфортах.

Читайте также"Она была голой": MONATIK попал в пикантный курьез с фанаткойСексуальная Каменских в эфире шоу решила пригласить Данилка на медленный танец. Он обнял ее за ягодицы, и они начали танцевать. Какое-то время Настя пыталась убрать его руки, а затем и вовсе сбежала. Вот только настойчивый Андрей Михайлович догнал ее и похлопал по ее ягодицах.

"А сейчас уже мне стыдно", - сказала обескураженная Каменских.

Напомним, ранее Андрей Данилко слился в страстном поцелуе с Дашей Астафьевой на шоу "Маска".

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