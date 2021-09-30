Телеведущая любит проводить выходные вместе со своей семьей.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук в программе ЖВЛ показала, как проводит выходные в кругу семьи, с мужем и сыновьями.

Муж Натальи Илья рассказал, что дома она очень нежная и заботливая. Во дворе их дома есть небольшой сад, где телеведущая садит овощи, цветы, ягоды и зелень.

Также в программе они рассказали историю своего знакомства. Оказывается, что познакомились они, когда Наталья была популярной телезвездой. У них растет два сына - Антон и Матвей, которых они растят в любви. Воспитанием парней больше занимается отец, так как он лучше понимает потребности мальчиков, ведь когда-то и сам был таким.

Читайте такжеМонике Беллуччи - 57: самые яркие фото секс-символа 90-хИзвестно, что старший сын Антон сейчас учится в Германии, а младший Матвей - ходит в одну из киевских школ. Мосейчук также вспомнила, что Антон был более старательным в школе, а вот младшего сына иногда приходится немного ругать, так как он не аккуратный в вопросах заполнения конспектов.

"Я его спрашиваю: "Как ты так можешь? Это же тетрадь!". Но у него нет боязни, он правильно считает, но оформить все красиво - это для него нереально", - поделилась Мосейчук.

Супруги рассказали и то, что они очень разные. Но это не помешало им построить большую и крепкую семью. По их словам, они очень счастливы в браке. А огромным плюсом является и то, что они еще и друзья.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич