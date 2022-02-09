На днях певица SLAVIA презентует свою новую песню.

Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо не может выбрать образ для премьеры своей новости песни. Она примерила сразу несколько шикарных вечерних платьев и попросила подписчиков ей помочь.

Фото она поделилась в Instagram-сторис.

"Готовлюсь к премьере. Помогите выбрать платье", – обратилась исполнительница к подписчикам.

Ранее сообщалось, что 11 февраля SLAVIA презентует свою новую песню.

Название композиции певица держит в тайне, сохраняя интригу до дня релиза. А вот, о чем поется в песне, она подробно рассказывала на днях.

Читайте также"Странное состояние": экс-жена Дзидзьо рассказала о болезни после возвращения с КубыНовый трек SLAVIA родился, когда она отдыхала на Кубе. Девушка делилась с подписчиками переполняющими ее эмоциями после отпуска.

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