Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Притула), бывшая супруга артиста Дзидзьо не может выбрать образ для премьеры своей новости песни. Она примерила сразу несколько шикарных вечерних платьев и попросила подписчиков ей помочь.
Фото она поделилась в Instagram-сторис.
"Готовлюсь к премьере. Помогите выбрать платье", – обратилась исполнительница к подписчикам.
Ранее сообщалось, что 11 февраля SLAVIA презентует свою новую песню.
Название композиции певица держит в тайне, сохраняя интригу до дня релиза. А вот, о чем поется в песне, она подробно рассказывала на днях.
Читайте также"Странное состояние": экс-жена Дзидзьо рассказала о болезни после возвращения с КубыНовый трек SLAVIA родился, когда она отдыхала на Кубе. Девушка делилась с подписчиками переполняющими ее эмоциями после отпуска.