Певица призвала подписчиков ездить в новые места за яркими воспоминаниями.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула (псевдоним – SLAVIA), похвасталась активной подготовкой релиза новой песни.

О своих успехах и вдохновении исполнительница рассказала в Instagram-сторис, призвав своих подписчиков больше путешествовать.

"Скажите мне, куда деваются наши дни? Я не понимаю. Я легла спать в пять утра, проснулась в 10, И сейчас 04:30. Целый день мы готовились к релизу. Очень много разной рутинной работы, которая забирает много времени… Вы видите верхушку айсберга, красивую картинку, а за всем этим стоит такая… достаточно рутинная работа, и дни так летят", – отметила SLAVIA.

По словам певицы, больше всего в жизни ее вдохновляют путешествия и музыка.

"Сижу на кухне, ем халву, танцую под свою новую песню, конечно. Я вдохновлена. Я все это делаю с удовольствием, потому что я отдохнула, вдохновилась и всем советую ездить в какие-то интересные места, – добавила певица. – После каждой новой поездки вы возвращаетесь совсем другим человеком. Яркие и незабываемые воспоминания остаются с вами на всю жизнь".

Читайте также"Повезло": экс-жена Дзидзьо в секси-купальнике на Кубе рассказала чудную историюНапомним, ранее сообщалось, что SLAVIA путешествовала по Кубе и рассказывала о не легкой, но веселой жизни кубинцев. А после возвращения переболела COVID-19.

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