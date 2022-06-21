Елена и Владимир Зеленские состоят в браке уже 19 лет.

Первая леди Украины Елена Зеленская дала откровенное интервью иностранному изданию The Economist, в котором рассказала об отношениях со своим супругом, президентом Владимиром Зеленским.

По словам Елены, их история отношений началась еще в школьные годы. Тогда они жили в Кривом Роге. Но, как говорит сама первая леди, это не была любовь с первого взгляда. Она даже не сразу поняла, нравится он ей или нет. Зато она отметила в нем хорошее чувство юмора, хоть и была уверена, что у нее оно лучше.

Известно, что до брака они встречались восемь лет. И только в 2003 году они решили официально узаконить свои отношения. В браке у них родилось двое прекрасных деток - дочь Александра и сын Кирилл.

Зеленская всегда находилась рядом со своим супругом, поддерживала его и помогала. Еще во времена, когда он занимался студией "Квартал 95", она писала сценарий. А в 2019 году, когда Зеленский победил на выборах президента Украины, Елена стала первой леди, которой сейчас гордится весь мир.

Также в новом интервью Зеленская рассказала, что ее супруг всегда говорит, что она слишком много его критикует, что никогда не хвалит его достаточно. При этом их истории любви можно только позавидовать.

Напомним, Владимир Зеленский прервал интервью первой леди. Он появился в резиденции, чтобы увидеть свою жену, с которой он видится очень редко из-за войны в Украине.

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