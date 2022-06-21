Сын Зеленских мечтает стать солдатом.

Первая леди Украины Елена Зеленская в новом интервью рассказала, как война повлияла на ее семью.

По словам Зеленской, в первые дни войны она с детьми отправилась в более безопасное место, пока ее супруг Владимир Зеленский боролся за Украину и противостоял российской агрессии.

Она, как и любая любящая мама, очень переживала за своих детей. И если их старшая дочь Александра вскоре будет поступать в университет в Киеве, то маленький сын Кирилл хочет в будущем стать солдатом.

"Я очень надеюсь, что когда ему исполнится 18, у нас будет много лет жизни в свободной и мирной стране. В настоящее время жизнь и Украина кажутся далекими от этого. Самое страшное, что он всем говорит, что хочет быть солдатом", - сказала первая леди в интервью The Economist.

Напомним, Владимир Зеленский прервал интервью первой леди. Он появился в резиденции, чтобы увидеть свою жену, с которой он видится очень редко из-за войны в Украине.

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