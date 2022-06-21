Президент Украины неожиданно появился в здании.

Первая леди Украины Елена Зеленская активно ведет информационную войну и рассказывает иностранным СМИ обо всех ужасах войны в нашей стране.

В этот раз она решила поговорить с изданием The Economist. Так, Зеленская встретила журналистов в резиденции президента. И пока они фотографировали ее в синем костюме на фоне проволок, мешков с песком и снайперских позиций, внезапно появился Владимир Зеленский.

Из-за открытой двери раздался хриплый голос президента: "Я слышал, что вы в здании". В этот момент на лице первой леди появилась улыбка. Хотя сам Зеленский ненадолго растерялся, ведь он ехал к жене, а приехал еще и к журналистам.

"Я хотел увидеть свою жену, а теперь ты заставляешь меня работать. Тебе нужны и наши лица, а не только спины?", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее первая леди рассказала о Владимире Зеленском: "Он знает, как работать с камерами, но он не играет".

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