Она опубликовала инста-сториз.

Народная артистка Украины София Ротару не осталась в стороне от трагедии, которая произошла возле села Заречное Запорожской области, когда россияне нанесли удар по 128 бригаде ВСУ во время награждения.

Знаменитость в инста-сториз опубликовала шеврон 128 бригады на фоне сине-желтой ленты. Также она добавила свечу. Таким образом певица почтила память погибших героев.

Больше Ротару ничего не сказала. Стоит отметить, что она регулярно реагирует на зверства россиян в Украине, однако чаще всего артистка немногословна.

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128 бригада - последние новости

3 ноября оккупанты нанесли удар "Искандером-М" по скоплению бойцов 128 бригады ВСУ. Нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец сообщил, что в результате атаки подтверждена гибель 28 военных. Кроме того, стало известно, что 53 бойца ранены.

Позже россияне показали видео ракетного удара. На кадрах видно, что локацию фиксировал беспилотник, который и передал координаты для нанесения ракетного удара.

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