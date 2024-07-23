Наталка Денисенко в купальнике заставила всех пускать слюни: 'Женщина на миллион'

Актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериалах "Папаньки", "Сага", "Авантюра на двоих", "Райское место" и многих других, показала свою фигуру в купальнике.
Сейчас знаменитость вместе со своим сыном Андреем отдыхает в Турции, откуда и делится с поклонниками невероятными фотографиями.
На последних кадрах, опубликованных на ее странице в Instagram, Денисенко позирует в белом купальнике, созданном по ее эскизу. Снимки сделаны в море на закате солнца.
"Можно ли фото в купальнике? Не слишком ли я худая? Не слишком ли я радуюсь жизни? Можно ли мне высказать свое мнение, если оно отличается от вашего? или все же может: принятие, любовь, осознанность, взаимопонимание? Нам всем очень далеко до счастливого общества, если мы продолжим убивать друг друга словами… Понятно почему, потому что боли столько много и никто не знает, что с этим делать. Надо проживать ее и трансформировать в любовь. Это сложно, но только так получится жить", - подписала снимки Денисенко.
Как отреагировали пользователи сети
- "Наталка, ты выглядишь просто вау"
- "Красивая, умная, харизматичная и невероятно жизнерадостная девушка"
- "Женщина на миллион"
- "Цветочек, звездочка, солнышко. Ты просто бомба"
- "Столько силы и красоты в этой маленькой украиночке"
Напомним, ранее Наталка Денисенко показала редкие фото сына и удивила его сходством с мужем-актером.