Наталка Денисенко в купальнике заставила всех пускать слюни: 'Женщина на миллион'

Она покорила поклонников своей фигурой.

Актриса Наталка Денисенко, сыгравшая в сериалах "Папаньки", "Сага", "Авантюра на двоих", "Райское место" и многих других, показала свою фигуру в купальнике.

Сейчас знаменитость вместе со своим сыном Андреем отдыхает в Турции, откуда и делится с поклонниками невероятными фотографиями.

На последних кадрах, опубликованных на ее странице в Instagram, Денисенко позирует в белом купальнике, созданном по ее эскизу. Снимки сделаны в море на закате солнца.

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"Можно ли фото в купальнике? Не слишком ли я худая? Не слишком ли я радуюсь жизни? Можно ли мне высказать свое мнение, если оно отличается от вашего? или все же может: принятие, любовь, осознанность, взаимопонимание? Нам всем очень далеко до счастливого общества, если мы продолжим убивать друг друга словами… Понятно почему, потому что боли столько много и никто не знает, что с этим делать. Надо проживать ее и трансформировать в любовь. Это сложно, но только так получится жить", - подписала снимки Денисенко.

Как отреагировали пользователи сети

"Наталка, ты выглядишь просто вау"

"Красивая, умная, харизматичная и невероятно жизнерадостная девушка"

"Женщина на миллион"

"Цветочек, звездочка, солнышко. Ты просто бомба"

"Столько силы и красоты в этой маленькой украиночке"

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала редкие фото сына и удивила его сходством с мужем-актером.

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