Такое заявление музыканты сделали в своем Instagram-блоге.

Украинская музыкальная группа "Антитіла", фронтменом которой является Тарас Тополя, сделала заявление. Так, музыканты берут на попечительство детей, чьи родители погибли на фронте. Артисты будут финансово помогать им до тех пор, пока те не достигнут совершеннолетия.

"Папы вернутся домой, но историями в книгах, в названиях улиц, вернутся уже воспоминаниями и слезами в мыслях и сердцах детей. Больше никогда не обнимут, не дадут важного совета, не будут рядом в важный момент. Такова цена свободы, которую платим все мы, которую платят наши дети, ставшие невольными участниками этой кровавой войны", - прокомментировал Тарас Тополя, исполняющий на передовой роль парамедика.

Чтобы как-то поддержать детей, осиротевших из-за российских оккупантов, артисты вместе с бойцами 130 батальона решили финансово им помогать.

"В некоторых семьях погибших военных по четверо детей. Мы будем искать возможности, чтобы удовлетворить их потребности и хотя бы частично заменить собой родительское плечо. Особое направление деятельности БФ Антитела, наших друзей и партнеров будет посвящено именно детям погибших на войне. Ради кого мы боремся, если не ради них и их будущего", - добавил Тарас.

Напомним, "Антитела" выпустили англоязычную версию хита "Hello" и показали в клипе разрушенную Украину.

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