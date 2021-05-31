Украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Instagram.
Девушка предстала в черном купальнике с завязками на талии и соединяющим кольцом. Наверх она накинула мини-платье на запах, которое решила не завязывать. Дополнила Настя такой пляжный образ изящным украшением на шее.
"После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение - это всегда начало чего-то нового. И прекрасного", - подписала фото Каменских.
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"Нереальная", "Шикарное тело", "Класс", "Богиня", "Очень красивая", - оставили фанаты восхищенные комментарии.
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