Каменских предстала в новом образе / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео.
Читайте такжеЛана Дель Рей выходит замуж - СМИ
На кадрах Настя предстала в спортивном костюме - в молочном кроп-топе и штанах. На видео певица показывает руками сердечко.
Но самое интересное то, что на кадрах Каменских позировала с новой прической. Звезда сделала каре и выпрямила волосы. То ли это новая стрижка, то ли парик - пока неизвестно.
"Милый образ", "Ты бомба", "Завидую Потапу", - написали фанаты.
Другие новости УНИАН:
- Тина Кароль показала обнаженное фото
- Памела Андерсон засветила соски в розовой маечке
- Полуголая модель засветила сочную попу
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram