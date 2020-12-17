Певица предстала в новом образе.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео.

Читайте такжеЛана Дель Рей выходит замуж - СМИ

На кадрах Настя предстала в спортивном костюме - в молочном кроп-топе и штанах. На видео певица показывает руками сердечко.

Но самое интересное то, что на кадрах Каменских позировала с новой прической. Звезда сделала каре и выпрямила волосы. То ли это новая стрижка, то ли парик - пока неизвестно.

"Милый образ", "Ты бомба", "Завидую Потапу", - написали фанаты.

Другие новости УНИАН:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич