Супруги не скрывают своих чувств.

Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап не скрывают своих чувств даже на публике. Супруги всячески демонстрируют свое восхищение друг другом.

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Так, фан-страничка супругов в Instagram опубликовала фото, на котором Настя и Потап целуются. На снимке Потап подошел к Насте сзади и наклонился к ней. Сама певица слегка развернула голову, положила руку на щеку супруга и поцеловала его.

"Красавцы", "Какие вы классные", "Огонь", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич