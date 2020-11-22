Настя поцеловалась с Потапом / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап не скрывают своих чувств даже на публике. Супруги всячески демонстрируют свое восхищение друг другом.
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Так, фан-страничка супругов в Instagram опубликовала фото, на котором Настя и Потап целуются. На снимке Потап подошел к Насте сзади и наклонился к ней. Сама певица слегка развернула голову, положила руку на щеку супруга и поцеловала его.
"Красавцы", "Какие вы классные", "Огонь", - написали фанаты.
Настя поцеловалась с Потапом / instagram.com/potupinastyaf
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