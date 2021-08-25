Украинская певица Руслана (Руслана Лыжичко), победительница песенного конкурса Евровидение-2004 поделилась, что после выступления на большом концерте в Киеве по случаю Дня Независимости Украины ей все говорили, что она совсем не изменилась почти за 20 лет.
Певица на своей странице в Instagram поделилась, что на самом деле ее коллектив полностью изменился.
По словам артистки, ее коллектив нашел "тайну", которую все время искал. Артистка также заинтриговала – пообещала, что вскоре информация о "находке" будет обнародована.
"…на самом деле мы изменились полностью ... и дали вам подсказку: cердце... Heart bit (сердцебиение – Ред.)... Дикая энергия... Wild energy... Мы нашли тайну, которую искали все это время... и скоро вы увидите то, что мы нашли ...", – отметила Руслана.
Напомним, Руслана победила на Евровидении 2004 года, которое проходило в турецком Стамбуле. Певица выступила с песней "Wild dances" ("Дикі танці").
В Украине 24 августа 2021 года по случаю 30-й годовщины независимости Украины на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел большой концерт, в котором, в частности, приняла участие Руслана. Певица исполнила украиноязычную версию своей победной песни.