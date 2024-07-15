Певица побывала на Черкасщине.

Известная украинская певица Надя Дорофеева приехала к своему "месту силы" - в село, где прошло ее детство. Артистка показала место, где выросла и самых родных людей.

По словам Нади, долгое время она вспоминала и скучала по родным краям. Поэтому, долго не думая, исполнительница решила провести выходные в селе Веселый Кут, что в Черкасской области. Туда она приезжала каждое лето на каникулы.

В своем Instagram Дорофеева опубликовала серию фотографий, в частности, с родственниками и похвасталась видами поселка. Также она продемонстрировала дом, в которой прожила много лет.

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"Вспоминая детство в различных интервью, я много раз рассказывала о селе Веселый Кут и о наших поездках туда каждое лето всей семьей. Это были очень счастливые времена, когда мы все были вместе. Последнее время я очень ностальгировала и как-то сильно тянуло туда. И вот...", - подписала трогательные кадры знаменитость.

Поклонники певицы оценили ее семейный контент и оставили немало приятных слов для нее в комментариях под постом:

"Пост в самое сердце, как же важно давать волю воспоминаниям"

"У меня слезы. Так хочу поехать в одно такое место, но больше там никого из моих близких людей не осталось"

"Невероятные фото. Такие красивые, простые и добрые люди. Так люблю такие дома. Замечательные воспоминания о детстве"

"Рады видеть тебя счастливой"

Напомним, ранее Надя Дорофеева стала жертвой мошенников и рассказала, что с ней произошло. Певица обратилась с просьбой к поклонникам.

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