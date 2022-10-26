На новом фото Надю сравнивают с мировыми знаменитостями и русалкой.

Мегапопулярная украинская певица Надя Дорофеева не прекращает удивлять своих поклонников новыми песнями и образами. На этот раз исполнительница поделилась соблазнительным "луком" с фотосессии для Vogue.

Снимком с фотосета поп-артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Новое измерение, новые образы, новые смыслы..." - подписала Додо соблазнительный кадр.

На фотографии Дорофеева предстала в сексуальном образе, который оголяет ее живот и открывает прекрасную изящную фигуру. Для съемки она выбрала кроп-топ, вышитый белыми жемчужинами. В кадре у нее распущенные волнистые волосы и нюдовый "голый" макияж.

Как сеть отреагировала на новый образ Дорофеевой

Поклонники в восторге от нового "лука" Нади, они сравнивают ее с Ланой Дель Рей и Дуа Липой. Фанаты засыпают ее комплиментами, восхищаясь ее красотой:

"Дуа Липа?"

"Надя, ты вау! Нереально красивые фото!"

"Невероятные фото, такая искренняя, живая, настоящая Надя❤️"

"Лана Дель Рей?"

"Вы такая секси, нереально"

"Русалочка"

Кто такая Надя Дорофеева: чем она известна, хиты певицы

Дорофеева стала популярной как участница группы "Время и Стекло". Самые известные песни Нади и Позитива - "Имя 505", "Тролль", "На стиле", "Навернопотомучто".

В составе группы "Время и Стекло" Додо много раз становилась лауреатом и номинанткой украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards.

19 ноября 2020 года экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева отправилась в сольное плавание под псевдонимом DOROFEEVA.

Ее самые известные треки - Gorit и дуэтный с Артемом Пивоваровым под названием "Думы".

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