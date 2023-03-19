Недавно певице стало плохо перед концертом.

Украинская певица Надя Дорофеева недавно отменила концерт в Луцке из-за плохого самочувствия, а сейчас она и вовсе напугала фанатов, оказавшись под капельницей.

Так, знаменитость попала в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Однако причину плохого самочувствия певица не назвала.

"Тяжело", - лаконично сказала Додо.

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Также она сообщила, что врачи назначили ей курс лечения. Какое-то временно ей внутривенно будут вводить препараты с витаминами, чтобы она смогла быстрее прийти в себя.

После выздоровления Надя Дорофеева продолжит выступать на концертах. Но когда они состоятся - пока неизвестно.

Напомним, ранее Надя Дорофеева перепела украинскую народную песню "Цвіте терен", которая вошла в альбом "ДНК" с каверами известных артистов на украинские песни.

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