Украинская певица Надя Дорофеева недавно отменила концерт в Луцке из-за плохого самочувствия, а сейчас она и вовсе напугала фанатов, оказавшись под капельницей.
Так, знаменитость попала в больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Однако причину плохого самочувствия певица не назвала.
"Тяжело", - лаконично сказала Додо.
Также она сообщила, что врачи назначили ей курс лечения. Какое-то временно ей внутривенно будут вводить препараты с витаминами, чтобы она смогла быстрее прийти в себя.
После выздоровления Надя Дорофеева продолжит выступать на концертах. Но когда они состоятся - пока неизвестно.
Напомним, ранее Надя Дорофеева перепела украинскую народную песню "Цвіте терен", которая вошла в альбом "ДНК" с каверами известных артистов на украинские песни.