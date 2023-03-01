Поклонники уже оценили новую вариацию песни.

Популярная певица Надя Дорофеева перепела украинскую народную песню "Цвіте терен", которая вошла в альбом "ДНК" с каверами известных артистов на украинские песни.

"Сейчас украинская народная песня - это не просто модный тренд. Это великая сила, которая пробуждает в нас наши корни. Сегодня вышел альбом "ДНК", в котором современные украинские артисты перепевают любимые народные песни – к нему присоединилась и я с песней "Цвіте терен". Спасибо, что пригласили меня в этот важный проект", - написала Додо в Instagram.

Как отреагировала сеть

"Это круто!"

"Вау"

"Это просто волшебно"

"Надя, огонь"

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения Надя Дорофеева перешла на украинский язык. Сейчас она выпускает песни только на государственном языке, среди которых "Щоб не було", "Крапають", "У твоїй душі", "Вотсап".

Напомним, ранее Надя Дорофеева исполнила последнюю волю своего фаната из ВСУ.

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