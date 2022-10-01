Певица отметила, что не успевает прийти в себя после всех новостей об обстрелах РФ.

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева поделилась селфи, где она выглядит очень грустной и даже заплаканной. Она показала, что, как и все украинцы, крайне эмоционально и с болью переживает все новости об обстрелах за последние дни. Новое селфи звезда запостила в своем Instagram-блоге.

"Не успеваю прийти в себя среди всех новостей. Сердце разрывается от жестокости врага. Чувство опустошения и отчаяния. Сделала вчера опрос в сторис — и получила сотни таких же "тяжелых" сообщений. Друзья, давайте держаться вместе", - написала Дорофеева.

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Также она добавила, что хоть как-то абстрагироваться от происходящего ей помогает музыка.

"Я лечусь музыкой. Она помогает мне хоть на время "взлететь". Думаю, творчество всем в состоянии хоть немного помочь. Фильм, рисование, стихи, танцы. Помогайте сами себе. Кроме нас этого никто не сделает", - резюмировала знаменитость.

Напомним, Даша Кацурина раскрыла правду о разводе с бойфрендом Дорофеевой.

Также УНИАН писал, что Надя Дорофеева растрогала публику забавными детскими фотографиями.

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