В новом видео она показала свой животик.

Популярная певица и тренер шоу "Голос країни-13" Надя Дорофеева отреагировала на новость о своей первой беременности. Артистка сняла видео, в котором танцевала под свой трек "Кохаю, але не зовсім".

В кадре она предстала в джинсах, топе и бомбере, который решила не застегивать, чтобы продемонстрировать свой плоский животик. В то же время Додо показала заголовки СМИ, которые пишут о том, что она ждет первенца.

Вероятно, таким видео звезда решила опровергнуть все слухи, которые начали распространяться после видео блогера Богдана Беспалова.

Отметим, блогер, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Дорофееву недавно заметили в клинике. Девушка якобы посещала врача, который ведет ее беременность.

"Если это правда, Надя, я хочу тебя поздравить. Это прекрасное событие в жизни. Хочу пожелать тебе быть счастливой и наслаждаться материнством. Все равно рано или поздно это осуществится. Поэтому желаю тебе настоящего семейного счастья", - сказал Беспалов.

Напомним, ранее Надя Дорофеева призналась, поет ли на русском за границей.

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