Певицу заметили в клинике у врача-гинеколога.

Украинский блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале сообщил, что певица Надя Дорофеева ждет первенца. По его словам, в его обществе сплетников есть люди, которые заметили знаменитость в больнице у врача, который собственно и занимается этим вопросом.

Он добавил, что последнее время Дорофеева публикует фотографии в Instagram в более сдержанной одежде.

"Если это правда, Надя, я хочу тебя поздравить. Это прекрасное событие в жизни. Хочу пожелать тебе быть счастливой и наслаждаться материнством. Все равно рано или поздно это осуществится. Поэтому желаю тебе настоящего семейного счастья", - сказал Беспалов.

Блогер отметил, что склонен доверять этой информации, так как ее ему рассказали те люди, которые ранее "сливали" ему резонансы, в том числе и о свадьбе Нади с Мишей Кацуриным, которую они долго скрывали.

Личная жизнь Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева много лет была замужем за музыкантом и комиком Владимиром Дантесом. Однако спустя 7 лет брака они объявили о разводе. Общих детей у них нет.

В июне 2023 года Додо вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. А вот ее экс-супруг закрутил роман с Дашей Кацуриной - экс-супругой Михаила.

Вас также могут заинтересовать новости: