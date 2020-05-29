Экс-"виагра" призналась, что комплексовала из-за своей большой груди

Ближе к совершеннолетию Надежда Мейхер научилась принимать свое тело и отсеивать негатив.

Украинская певица, экс-участница "ВИА Гры", телеведущая и продюсер Надежда Мейхер рассказала о том, что выдающаяся грудь далеко не всегда была ее козырем.

Как рассказала Мейхер в Инстаграм-шоу "Правду или дело" с Олей Поляковой, в подростковом возрасте она сталкивалась с негативом взрослых женщин и нежелательным вниманием мужчин, передает Апостроф.

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"У меня в 13 лет уже была грудь третьего размера. Мама мне начала покупать бюстгальтеры, и даже мамины подружки, младше нее лет на 8, они конечно на меня смотрели уже нехорошо. И конечно в этом возрасте на меня обращали внимания мужчины значительно старше - не моего возраста ребята, а в той фазе, когда им уже пора уходить в духовную сторону. И вот такие 35-40-летние мужчины конечно на 13-летнюю девочку обращали внимание. У меня несколько лет был действительно большой комплекс. Как ребенку мне было, мягко говоря, неприятно. Идешь, они оглядываются, подходят к тебе знакомиться как к такой Лолите", - сказала Надежда.

Ближе к совершеннолетию Надя научилась принимать свое тело и отсеивать негатив. Также она очень рано научилась разбираться в намерениях мужчин, что очень помогло ей в будущем.

"Только лет в 16-17 я начала по-другому к этому относится. Но в этот период я выработала жесткий иммунитет на мужиков, я начала их сканировать и понимать, что мое, а что не мое", - рассказала исполнительница.

Напомним, ранее Надежда Мейхер поделилась соблазнительными фото в атласном платье.

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