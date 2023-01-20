Они желают смерти украинке и ее семье.

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко показала, что пишут в социальных сетях поклонники россиянки Анны Линниковой после того, как она отказалась стоять с ней рядом на конкурсе "Мисс Вселенная".

На своей странице в Instagram она показала скриншот, на котором видно, что россияне буквально проклинают ее.

"Мерзкие, надеюсь, вас пере*бет ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях", – пишут пользователи сети.

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Виктория не стала молчать. Она опубликовала скрин этого сообщения в инста-сториз и добавила, что фанаты Линниковой желают смерти ей и ее семье. Также, по ее словам, они издеваются над ее внешностью.

"Они желают, чтобы ракета попала в мой дом, создают фейки с моими неудачными фото и издеваются над моей внешностью. Вы можете сказать обо мне все, но что вы скажете о войне?", - написала "Мисс Украина Вселенная".

Противостояние россиянки и украинки на "Мисс Вселенной"

На конкурсе россиянка Линникова подошла к украинке Апанасенко, однако та отказалась стоять с ней рядом. Позже Линникова рассказала, что хотела подружиться с моделью из Украины, но получила четкий отказ.

Стоит отметить, что Апанасенко отвергла россиянку по понятным причинам. Ее страна напала на Украину. И пока Россия бомбит украинские города и убивает мирное население, Линникова позирует на сцене самого масштабного конкурса красоты в красном платье, которое в сети окрестили "кровью украинцев".

К тому же директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова неоднократно говорила, что Линникова недостойно себя вела. По ее словам, россиянка обзывала тех, кто не хотел стоять с ней рядом, "расистами".

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