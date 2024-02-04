У певиц були очень похожи образы и песни.

Певица Тина Кароль в финале Нацотбора на Евровидение-2024 исполнила свой новый хит "Троянди". Над образом артистка не заморачивалась. Она вышла на сцену в джинсах, черной кофте и кроссовках.

На голове она сделала высокий пучок и слегка выровляла тон лица, больше на ней не было ни капли макияжа. Изначально Кароль в таком образе сорвала овации, однако позже выяснилось, что она эту идею могла одолжить у Леди Гаги.

Так, американская певица Леди Гага в похожем образе выступала на "Оскаре" в 2023 году.

Кроме схожества образов, поклонники Нацотбора отметили и схожесть композиций двух артисток. Они обе исполнили душевные песни без лишних украшений.

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, что у него с лицом на Нацотборе. Артисту было неловко говорить о том, почему у него на щеке пластырь, однако он все же сказал, что была пьяная драка. Правда это или шутка - неизвестно, потому что Данилко говорил об этом с улыбкой на лице.

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