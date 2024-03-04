Бизнесмен сделал предложение своей возлюбленной.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сделал предложение руки и сердца своей новой девушке Анастасии Фокси, с которой начал встречаться относительно недавно.

Мурат решил подойти к этому вопросу очень романтично. Он подарил возлюбленной красные воздушные шары в виде сердца, торт с фруктами в шоколаде, букет алых роз и их фото с надписью "Ты всегда будешь моим главным приоритетом. Люблю тебя и всегда буду любить".

Фокси показала все это в "сториз" и засветила помолвочное кольцо с массивным бриллиантом.

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"Мое самое доброе утро", - подписала фото Анастасия.

Стоит отметить, что Мурат уже дважды был женат. Первой его супругой была опальная певица Ани Лорак, с которой он воспитывает дочь Софию. Второй его супругой была визажист Лилия. Они пробыли в официальном браке меньше года. Причина расставания неизвестна.

После развода с Лилией Мурат закрутил роман с Анастасия. Спустя несколько месяцев отношений он решил жениться в третий раз. По словам Мурата, Анастасия - та девушка, которую он долго искал.

Напомним, ранее девушка Мурата Налчаджиоглу показала сюрприз от любимого.

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