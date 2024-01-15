Бизнесмен негативно высказался о жизни с экс-женой.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу недавно развелся со своей второй женой Лилией Реус и почти сразу же закрутил новый роман с моделью. Из-за этого он столкнулся с хейтом в сети.

Долгое время бизнесмен не комментировал свою личную жизнь, однако волна критики настолько его захлестнула, что он не выдержал и все же высказался.

На своей странице в Instagram он написал, что его прошлая жизнь ему не нравилась, потому что его использовали и унижали. А с новой пассией он обрел то, что искал.

Видео дня

"Слава Богу, я проживаю самый чистый период своей жизни. В отличие от окружающих, которые имели плохие привычки и использовали меня, я выбрал способ побыть одному, чтобы построить настоящую жизнь, а не жизнь, которая унижает меня, как человека. Слава Богу, что в этот период я встретил такого же человека, как я", - написал Налчаджиоглу.

Также он попросил поклонников прекратить лезть в его личную жизнь и критиковать его выбор.

Напомним, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу совсем недавно развелся со своей второй женой Лилией Реус. Женщина на днях написала в соцсети об этом разрыве так: "В жизни бывает все". Больше комментировать и рассказывать подробности она не стала. Сам Мурат намекал, что причиной развода стал серьезный конфликт.

Вас также могут заинтересовать новости: