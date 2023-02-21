Победители "Евровидения-2022" удивили поклонников новыми образами.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая одержала в 2022 году победу на песенном конкурсе "Евровидение", удивила сменой имиджа. Музыканты изменили свои концертные костюмы, а также объявили о выходе англоязычного трека.

Обновленным видом Kalush Orchestra удивили во время концерта в парижском Cabaret Sauvage - там артисты вышли на сцену в более современных образах с элементами вышивки.

Например, сопилкарь Тимофей Музычук, который ранее выступал в гуцульском костюме, теперь появился на сцене в куртке и шапке с украинским орнаментом. Фронтмен коллектива Олег Псюк теперь выступает в молочной рубашке с черным орнаментом.

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В общем, все музыканты группы теперь играют на сцене в похожем наряде.

3 марта группа Kalush Orchestra выпустит свой первый англоязычный трек. О чем он будет - пока неизвестно. В скором времени звезды отправятся в концертный тур по городам Америки.

Прошлый их тур по США был осенью - тогда в помощь Украине удалось собрать более 60 миллионов гривень.

Напомним, группа Kalush Orchestra передала 330 тысяч на разрушенный россиянами музей Сковороды.

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