Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году одержала победу на Евровидении, взялась восстанавливать музей Григория Сковороды в Харьковской области.
Туда весной этого года прилетела российская ракета. Сейчас артисты перечислили 330 тысяч гривень, чтобы помочь музею.
Известно, что артисты заработали деньги на концерте. Недавно они были в США с большим туром. Там они придумали идею - продать новый контрабас Саши Кондратюка. Реализовали это в Вашингтоне, где провели аукцион.
Вот как данную инициативу прокомментировал фронтмен коллектива Олег Псюк:
"Во время наших концертов за границей мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, и получить немалую сумму. Это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и дальше проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам".
Обстрел Сковородиновки в мае 2022 года: подробности
Из-за обстрела российских оккупантов в ночь с 6 на 7 мая этого года был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. После обстрела здание загорелось и выгорело практически полностью.
В результате случившегося ранение получил 35-летний сын директора музея, который ночью охранял помещение.
Напомним, лидер Kalush Orchestra шокировал историей, как его заставляли писать рэп на русском.