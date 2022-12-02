В мае этого года российские оккупанты ударили по музею Григория Сковороды на Харьковщине. Тогда он сгорел дотла.

Украинская группа Kalush Orchestra, которая в этом году одержала победу на Евровидении, взялась восстанавливать музей Григория Сковороды в Харьковской области.

Туда весной этого года прилетела российская ракета. Сейчас артисты перечислили 330 тысяч гривень, чтобы помочь музею.

Известно, что артисты заработали деньги на концерте. Недавно они были в США с большим туром. Там они придумали идею - продать новый контрабас Саши Кондратюка. Реализовали это в Вашингтоне, где провели аукцион.

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Вот как данную инициативу прокомментировал фронтмен коллектива Олег Псюк:

"Во время наших концертов за границей мы стараемся собирать средства для Украины. Вот на одном из наших концертов в Вашингтоне у нас появилась идея устроить дополнительно благотворительный аукцион. Нам удалось продать новенький контрабас, и получить немалую сумму. Это не первый такой благотворительный аукцион. Мы планируем и дальше проводить подобные аукционы, чтобы собрать как можно больше денег для помощи украинцам".

Обстрел Сковородиновки в мае 2022 года: подробности

Из-за обстрела российских оккупантов в ночь с 6 на 7 мая этого года был уничтожен Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка. После обстрела здание загорелось и выгорело практически полностью.

В результате случившегося ранение получил 35-летний сын директора музея, который ночью охранял помещение.

Напомним, лидер Kalush Orchestra шокировал историей, как его заставляли писать рэп на русском.

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