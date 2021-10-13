Певица впервые рассказала о болезни.

Популярная украинская певица и экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась со своими поклонниками историей своего заболевания. По словам артистки, четыре года назад медики обнаружили у нее фиброаденому (наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе, — УНИАН).

Читайте также"Влезла в драку": MamaRika защитила свою подругу от насильникаЗвезда на личной странице в Instagram поведала, как боролась с этим заболеванием.

Дорофеева напомнила, что сегодня Международный день без бюстгальтера. Она отметила, насколько важно каждой женщине следить за своим здоровьем, и своевременно обращаться к маммологу.

Дело в том, что некоторое время назад певица пережила операцию по удалению доброкачественной опухоли.

"На моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами…и только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает мне о том, что 4 года назад в моей жизни случилась фиброаденома и последующая операция по её удалению, — рассказала Дорофеева.

Надя Дорофеева: творчество и личная жизнь

Надя Дорофеева на протяжении десяти лет была солисткой популярной группы "Время и Стекло". Им удалось завоевать любовь поклонников, Надя и Позитив (Алексей Завгородний, — УНИАН) записали такие песни: "Песня 404", "Имя 505", "Дим" и другие.

В 2020 году артистка записала сольную песню "gorit".

Надя Дорофеева более десяти лет находится в отношениях с шоуменом Владимиром Дантесом. В 2015 пара сыграла свадьбу, они несколько лет живут в роскошном доме под Киевом.

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Автор: Каролина Гайдук